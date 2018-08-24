«Арсенал» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России

«Ростов» взял верх над тульским «Арсеналом» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Игра состоялась в Туле и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

На 65-й минуте встречи игроки «оружейников» нерасторопно сыграли в своей штрафной площади, из-за чего мяч попал в руку одного из футболистов туляков. Главный судья встречи принял решение назначить и в ворота «Арсенала» пенальти. Одиннадцатиметровый успешно реализовал полузащитник ростовчан Алексей Ионов.

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После этой игры подопечные Валерия Карпина переместились на вторую строчку таблицы, имея в своем активе 12 очков. «Арсенал» остался на 12 позиции с четырьмя пунктами.

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1

Голы: 0:1 — Ионов, 65 (пенальти).

Ранее сообщалось, что стали известны соперники клубов РПЛ по 1/16 финала Кубка России.