«Ростову» не понравилась «ложная» ковровая форма колумбийцев

«Ростов» продолжает развивать возникший после игры 4-го тура чемпионата России с «Енисеем» тренд с ковром, сообщает «Советский спорт».

Во время матча в кадр трансляции попал болельщик ростовчан, который праздновал гол команды с ковром на трибунах. После этого донской клуб выпустил форму с ковровым изображением. Эта идея вдохновила один из колумбийских интернет-магазинов, который предложил «Ростову» другие варианты формы.

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«Ростов» привет, у нас много различных вариантов формы для вас. Проводите каждую игру в новом варианте», — гласит сообщение в твиттере.

Однако эта инициатива не заинтересовала «Ростов».

«Ваши варианты являются ложными. Подлинный только у нас», — написала в ответ пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что предзаказ на форму «Ростова» в виде ковра оформили более 500 человек.