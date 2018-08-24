Главный тренер «ПСЖ» посадил Буффона на скамейку запасных

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что вратарь Джанлуиджи Буффон проведет ближайшие два матча в запасе.

«Мне не хочется отправлять Буффона на скамейку запасных, но Ареола тоже должен найти ритм.

Джиджи провел три великолепных матча, но я также должен предоставить шанс Ареола, чтобы тот мог вернуть себе ритм. А дальше будет видно», — цитирует Тухеля официальный сайт парижского клуба.

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В трех встречах за «ПСЖ» Буффон пропустил два мяча.

Ранее Буффон поделился эмоциями после первого матча, проведенного во французской Лиге 1 против «Кана».