Жулин прокомментировал намерение Сотниковой пропустить сезон

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Тренер Александр Жулин прокомментировал намерение олимпийской чемпионки в одиночном фигурном катании Аделины Сотниковой пропустить предстоящий сезон.

«В возвращение Сотниковой верится с трудом. В последнее время в России появились молодые 14-летние девочки, которые исполняют четверные прыжки. Безусловно, есть вопрос, смогут ли эти спортсменки исполнять сложнейшие элементы и после. Женский спорт непредсказуем», — цитирует Жулина RT.

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Специалист не знает, получится ли у Сотниковой конкурировать с молодыми фигуристками. Жулит добавил, что даже олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой скоро будет сложно бороться за победу.

«Да, Костнер успешно возобновила свою карьеру. Сотникову нельзя сбрасывать со счетов. Но думаю, что речь о первом месте уже не идет. Она пропустит целый год и вряд ли в этот период будет тренироваться так же усиленно. За это время многое можно потерять. Была масса подобных примеров», — отметил тренер.

Ранее российский тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о решении Сотниковой.