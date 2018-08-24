УЕФА оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с ПАОКом
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал московский «Спартак» на €31 тыс. по итогам ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионом против греческого ПАОКа, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт организации, российский клуб получил наказание за выкрикивание запрещенных кричалок болельщиками, а также за блокировку лестничный проходов на стадионе «Открытие арена».
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ПАОК был оштрафован на €22 тыс. за использование лазерной указки болельщиками, а также блокировку лестничный проходов в первом матче, который прошел в Салониках.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА оштрафован на 300 тыс. рублей за поведение болельщиков.