Игрок «Спартака» Ташаев пропустит матч против бывшего клуба
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев не примет участие в матче пятого тура чемпионата России против столичного «Динамо», сообщает ТАСС.
«Ломовицкий получил ушиб ахилла, он не тренировался всю неделю. У Ташаева небольшое растяжение, у Ещенко — повреждение задней мышцы, Боккетти восстанавливается после травмы. Думаю, что Боккетти и Ломовицкий вернутся в строй раньше всех. Дольше всех придется подождать с Ташаевым», — сказал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
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Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах.
Ранее сообщалось, что три футболиста «Спартака» не приняли участие в тренировке.