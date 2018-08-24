Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал отца российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа трусом, сообщает «Советский спорт».

«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за искусственным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал Макгрегор в инстаграме.

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Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее чемпион мира по боксу в легком весе Майки Гарсия поделился мнением о предстоящем поединке.