Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал отца российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа трусом, сообщает «Советский спорт».
«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за искусственным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал Макгрегор в инстаграме.
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Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее чемпион мира по боксу в легком весе Майки Гарсия поделился мнением о предстоящем поединке.