Брошенный женой футболист «Зенита» перенес операцию

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Полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа перенес операцию на колене в Барселоне, сообщает «Советский спорт».

«Ожидается, что общий срок восстановления футболиста составит шесть месяцев», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

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Отмечается, что ближайшие две недели футболист пройдет реабилитацию в Барселоне, а затем вернется в Санкт-Петербург.

Нобоа получил травму в матче четвертого тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» (1:4). В ходе обследования врачи диагностировали у полузащитника повреждение крестообразных связок правого колена.

Ранее жена футболиста Ольга Нобоа-Романова сообщила о разрыве с игроком.