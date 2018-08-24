Футболисты «Спартака» начали тренировку с минуты молчания в память о Парамонове

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Футболисты московского «Спартака» начали тренировку с минуты молчания в память о скончавшемся бывшем футболисте красно-белых Алексее Парамонове, сообщает ТАСС.

Также главный тренер столичного клуба Массимо Каррера произнес короткую речь.

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Парамонов скончался 24 августа на 94-м году жизни в одной из московских клиник. В составе сборной СССР футболист стал олимпийским чемпионом 1956 года. Также он четырежды становился чемпионом страны.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со смертью Парамонова.