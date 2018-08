Команда «Феррари» почтила память жертв обрушившегося моста в Италии

Команда «Формулы-1» «Феррари» разместила на носах своих болидов наклейки в память о жертвах обрушения моста в Генуе, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный твиттер команды, на машины нанесены изображения моста и надпись «В наших сердцах».

14 августа в итальянском городе Генуя рухнул мост Моранди. По официальным данным, жертвами трагедии стали 43 человека.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы итальянской Серии А почтят память жертв трагедии в Генуе.

In ricordo delle vittime del crollo del ponte di #Genova Remembering the victims of the Genoa motorway bridge pic.twitter.com/50f9eYI0At