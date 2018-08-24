Мутко выразил соболезнования в связи с кончиной Парамонова

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Вице-премьер России Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста московского «Спартака» Алексея Парамонова.

«Это был не просто ветеран футбола, он всегда много работал, всю жизнь служил своему делу. Алексей Александрович был одарен многими талантами — он сделал для футбола очень многое, был олимпийским чемпионом, многократным чемпионом СССР.

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Ушел выдающийся человек, выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — цитирует Мутко ТАСС.

Парамонов скончался 24 августа на 94-м году жизни в одной из московских клиник. В составе сборной СССР футболист стал олимпийским чемпионом 1956 года.

Ранее была названа дата и время церемонии прощания с Парамоновым.