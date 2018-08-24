Олимпийская чемпионка Сотникова пропустит сезон-2018/19

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19, передает ТАСС.

«По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется.

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Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье», — сообщила спортсменка.

Сотникова после Олимпиады в Сочи не добивалась крупных успехов, пропустила два года из-за травм. Но при этом выступала в различных ледовых шоу.

Ранее воспитанница Тутберидзе выиграла короткую программу Гран-при с мировым рекордом.