Ветеран ЦСКА ответил на слова Гришина о предательстве ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на слова Александра Гришина, который обвинил московский клуб в предательстве после отказа в возвращении, передает Sport24.

«Игнашевича тоже надо было куда-то девать. Он же заслуженный человек и в ЦСКА правильно все сделали, что ему должность нашли, может даже специально сделали. Ну нельзя же было Сережку отправлять в другое место и говорить: «Ищи себе новое место».

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Гришин давно закончил карьеру и работал, ну ЦСКА же тоже не резиновый. Может ему можно было бы найти место в структуре клуба, думаю, пригодился бы. Он давно закончил и уже сам должен определяться, ЦСКА уже не нянька, они не могут всех трудоустроить у себя.

Ну он не очень прав. Его вначале трудоустроили в клубе после карьеры, он работал, а потом он уехал, встав на самостоятельный жизненный путь, оперился и вылетел из гнезда. Такова жизнь», — заявил Пономарев.

Ранее легенда ЦСКА обвинил клуб в предательстве.