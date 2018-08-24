Советник председателя РФС: прощание с Парамоновым пройдет в манеже «Спартака»

Бывший игрок «Спартака», ныне советник председателя Российского футбольного союза Александр Мирзоян рассказал, где может состояться прощание с ветераном «Спартака» Алексеем Парамоновым, передает Sport24.

Прославленный игрок красно-белых скончался 24 августа на 94-м году жизни.

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«Он был закостенелым спартаковцем, который после футбольной карьеры не потерялся по жизни. Первым российский тренером, который работал за рубежом, владел несколькими языками, был примерным семьянином.

Заслуг было много, олимпийский чемпион, был награжден орденом Международной федерации футбола (ФИФА), а то что говорили в СМИ о наших с ним разногласиях, это все не правда, мы всегда следили за ним и помогали финансово.

Семья будет принимать главное решение о прощании с ним, я думаю, прощание пройдет в манеже «Спартака», сейчас буду созваниваться с руководством», — заявил Мирзоян.

Ранее Ловчев поделился, что в последнее время стал похоронным бюро.