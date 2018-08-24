Все матчи пятого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Парамонове

Все матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память об умершем ветеране «Спартака» Алексее Парамонове, сообщает официальный сайт РПЛ.

Футболисты РПЛ, а также молодежного первенства почтят память о Парамонове минутой молчания.

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Старейший ветеран «Спартака» скончался на 94-м году жизни 24 августа.

Вместе с красно-белыми Парамонов стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем и двукратным финалистом Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. Он провел в составе «Спартака» 13 сезонов, сыграл в 302 матчах и забил 73 мяча.

Ранее исполняющий обязанности РФС заявил, что футбол понес огромную потерю.