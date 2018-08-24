«Спартак» выразил соболезнования родным и близким Парамонова

Московский «Спартак» выразил соболезнования родним и близким ветерана красно-белых Алексея Парамонова, который скончался 24 августа на 94-м году жизни, передает «Советский спорт».

«Сегодня на 94-м году жизни скончался старейший ветеран красно-белых Алексей Александрович Парамонов.

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Московский «Спартак» выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким легендарного спартаковца и всем красно-белым», — написано в официальном твиттере команды.

В футболке «Спартака» Парамонов провел 264 матча и забил 63 мяча. В составе красно-белых он выступал с 1947 по 1959 год.

Ранее сообщалось, что РФС готов помочь с похоронами ветерана «Спартака» Парамонова.