Фаната «Бернли» ранили ножом перед матчем Лиги Европы

Болельщик английского «Бернли» пострадал в потасовке перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против греческого »«Олимпиакоса», сообщает «Би-би-си».

По информации источника, 23 фаната английского клуба были задержаны за беспорядки, которые учиняли в пьяном виде. В ответ «Бернли» заявил, что 900 их болельщиков, которые прилетели в Грецию, вели себя безупречно.

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При этом в клубе отметили, что пятеро человек были ранены, в том числе и болельщик, который получил ножевое ранение в ногу. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на стадионе.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Ответный мачт будет сыгран 30 августа в Бернли.

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