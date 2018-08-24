Российский биатлонист спас жизнь мужчине

Российский биатлонист Дмитрий Шамаев спас жизнь мужчине, сообщает Sport24.

Все произошло в аэропорту Астаны. Российский спортсмен до приезда скорой оперативно оказал помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Об этом сообщалось на странице «Школы биатлона Удмуртии» в социальной сети «ВКонтакте».

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«Радостно за наших спортсменов, что они умеют не только быстро бегать и метко стрелять, но и оперативно оказывать помощь людям в экстренных ситуациях!» — написано в сообщении.

Ранее ветеран «Спартака» Парамонов скончался в возрасте 93 лет.