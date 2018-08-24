В «Барселоне» усомнились в честности побед «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль поделился мнением о победах мадридского «Реала» в двух последних финалах Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

По информации Goal, хавбек подверг критике успехи мадридской команды в еврокубках. Он считает, что «Реал» не смог бы одержать победу в двух финалах Лиги чемпионов подряд, если бы была система видеопомощи арбитрам (VAR).

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Чилийский футболист стал игроком «Барселоны» в августе этого года. Он перешел в каталонский клуб из мюнхенской «Баварии».

«Реал» выигрывал три финала Лиги чемпионов, но в последних двух розыгрышах выбивал на стадии плей-офф «Баварию».

Ранее «Сампдория» пошутила по поводу возможного трансфера капитана «Реала».