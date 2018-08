Серене Уильямс запретят наряжаться в кошку на «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли заявил, что на »Ролан Гаррос» будет ужесточен дресс-код для спортсменов, передает «Советский спорт».

Руководитель организации отметил, что причиной к принятию мер послужил наряд Серены Уильямс, которая в одном из поединков играла в образе кошки из вымышленной страны Ваканды.

«Мы попросим производителей уведомлять нас, какую форму они готовят. Я считаю, что иногда они заходят слишком далеко. Например, форма Серены в этом году – такое больше не принимается. Вы должны уважать игру и соревнования», — цитирует Гьюдичелли в своем твиттере журналист Кристофер Клири.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс объяснила крупнейшее поражение в карьере мыслями о смерти сестры.

Serena's surprise bodysuit at Roland Garros this year would not be tolerated in the future, says French Tennis Federation Bernard Giudicelli. Via @YCochennec pic.twitter.com/yNKNbVGdXM