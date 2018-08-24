Воспитанница Тутберидзе выиграла короткую программу Гран-при с мировым рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу этапа юниорского Гран-при в Братиславе, сообщает «Советский спорт».

14-летняя воспитанница группы тренера Этери Тутберидза получила от судей за свое выступление в Соловакии 73.18 балла, установив мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало южнокорейской спортсменке Лим Ын Су, однако оно продержалось менее месяца.

Ранее сообщалось, что фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад с четверным лутцем.