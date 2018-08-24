«Краснодару» отказали в трансфере защитника сборной Швеции

«Лидс Юнайтед» отклонил предложение «Краснодара» о покупке защитника Понтуса Янссона, сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Yorkshire Evening Post Фила Хэя, «быки» готовы были отдать за шведа порядка €12 млн. Однако руководство английского клуба отказалось от сделки, желая сохранить футболиста.

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26-летний Янссон присоединился к «Лидсу» в минувшем сезоне. Со сборной Швеции на чемпионате мира — 2018 он дошел до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» дисквалифицирован за удар соперника.