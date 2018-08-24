Игроки «Уфы» почувствовали «настоящую еврокубковую атмосферу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды в первом матче плей-офф Лиги Европы от шотландского «Рейнджерс», передает ТАСС.

Уфимский коллектив проиграл со счетом 0:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

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«Ребята молодцы, несмотря на поражение, выполнили установку, хорошо старались, но, к сожалению, пропустили гол. В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат и результат второго матча устроит абсолютно всех.

Говорят, что болельщик — это 12-й игрок команды. Болельщики на «Айброкс» подтверждают это выражение в полной мере. «Уфа» сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны — игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу», — сказал функционер.

Ответный матч пройдет 30 августа в столице Башкортостана.

Ранее сообщалось, что в «Рейнджерс» считают позором возможный вылет от «Уфы».