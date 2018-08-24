Олимпийский чемпион Васильев сравнил американскую гимнастку с мужиком

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о том, что необходимо отменить терапевтические исключения на применение запрещенных препаратов, передает Sportbox.

В качестве примера спортсмен привел американскую гимнастку Симону Блайс, которой разрешено применять множество различных препаратов.

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«Однозначно надо ликвидировать такое понятие, как «терапевтические показания». По ним раздают спортсменам справки, что позволяет использовать запрещенные препараты и выделять одних атлетов перед другими. Мы прекрасно знаем, что все это лукавство. Даже вранье.

Та же американская гимнастка Симона Байлс выглядит не как женщина, а, простите, как мужик. И при этом не каждый мужчина может быть таким раскачанным. Как вскрылось, такое количество препаратов ей разрешено применять!» — сказал он.

Ранее сообщалось, что Васильев не осуждает сбежавшую в Молдавию биатлонистку.