Комментатор Орлов заявил о пристрастном судействе в отношении Дзюбы

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR), передает «Советский спорт».

По его мнению, большое количество пенальти не навредит футболу, а также исключит фактор несправедливости.

«Моя футбольная практика показывает, что всегда судьи невольно поддерживают лидеров — лидеров стран, лидеров в футболе, игроков. Ну так происходит. Это, может быть, под коркой происходит.

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Смотрите, как судьи сейчас следят за Артемом Дзюбой в российском чемпионате. Им, судя по всему, дана команда. Не ставить пенальти? Да. Недавно судья — правда, это был бельгиец — не поставил три пенальти, при счете 8:1. Но это еще раз говорит о том, что если команда играет, то можно и пенальти не ставить. Но главное — чтобы все было справедливо», — сказал журналист в эфире «Эхо Москвы».

В текущем сезоне 30-летний Дзюба провел четыре матча в чемпионате России и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что VAR могут ввести уже в этой Лиге чемпионов.