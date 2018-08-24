Дзюба рассказал о своей главной мотивации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после волевой победы над «Мольде» в первом матче плей-офф Лиги Европы, передает «Советский спорт».

Сине-бело-голубые одолели норвежскую команду со счетом 3:1. Дзюба забил один из мячей.

«Меня очень сильно мотивирует огромная любовь болельщиков, их поддержка. Я не могу подвести их всех. И в «Зените» на меня рассчитывают.

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Я очень благодарен Сергею Семаку, Александру Низелику и Игорю Симутенкову за то, что они в меня сильно верят. Особенно Богданычу… Я очень ему благодарен и рад, что он здесь. Поэтому я буду биться и сражаться до последнего, все силы отдам, чтобы помочь команде быть как можно выше и лучше», – приводит слова форварда пресс-служба клуба из Северной столицы.

Ранее сообщалось, что Дзюба попросил называть его Томом Крузом.