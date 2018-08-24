В «Рейнджерс» считают позором возможный вылет от «Уфы»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал победу своей команды над «Уфой» в первом матче плей-офф Лиги Европы, передает «Советский спорт».

Шотландцы обыграли уфимский коллектив с минимальный счетом 1:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

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«Я хотел бы получить большее преимущество в матче с «Уфой». Мы уважаем соперника, и нам необходимо выступление героев и воинов, однако мы способны пройти дальше. Это будет позором, если мы не пройдем «Уфу», нам необходимо попасть в групповой этап Лиги Европы, я не собираюсь возвращаться домой с чувством сожаления и стыда», — цитирует наставника Daily Record.

Ответная игра состоится 30 августа в Уфе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Уфы» рассказал об отношении к Джеррарду.