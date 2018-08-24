Экс-игроки сборной Англии провели телеэфир в футболках враждующих клубов

Бывшие защитники сборной Англии по футболу Джейми Каррагер и Гари Невилл провели телеэфир в футболках «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» соответственно, сообщает «Советский спорт».

Экс-игрок «красных дьяволов» Невилл проспорил бывшему капитану клубу из Мерсисайда в своеобразной серии пенальти. За это он провел эфир в футболке «Ливерпуля», на котором хавбек команды Шедран Шакири, которого эксперт неоднократно критиковал, написал «моему главному фанату». Каррагер решил поддержать коллегу и находился в студии в футболке «МЮ».

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Игровые майки будут отправлены на аукцион, а все вырученные средства отданы на благотворительность.

Видео с комичным моментом опубликовано в твиттер-аккаунте телеканала Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Невилл объяснил многомиллионные траты на трансферы.