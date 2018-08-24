Легенда ЦСКА обвинил клуб в предательстве

Прославленный футболист и тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, что жалеет об уходе из клуба, передает «СЭ».

Российский специалист покинул армейский дубль летом 2017 года, заняв пост главного тренера юношеской сборной России. Зимой 2018 года Гришин покинул занимаемую должность, после чего, по его словам, просился обратно в ЦСКА, однако в клубе ему сказали, что «нет мест».

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«Да, после ухода из РФС пришел в родной клуб. А мне отвечают: «Мест нет». Поэтому и поехал по стране. Я и не скрываю, что очень хочу вернуться. Но проситься уже не буду. Хватит, просился уже! Я считаю, то, что мне отказали — это предательство. Точно – удар ниже пояса. Почти до слез. Почему не взяли, так и не понял…

Сергей Игнашевич карьеру завершил, моментально подыскали должность в штабе дубля. Да и потом – я же знаю, что тренеров в школу брали. Ладно, жизнь на этом не заканчивается. Идем дальше», — сказал он.

Этим летом 46-летний Гришин стал ассистентом главного тренера в клубе «СКА-Харабовск».

Ранее сообщалось, что стала известна причина отставки Гришина из юрмальского «Спартака».