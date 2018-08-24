Чемпион мира сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Макгрегор

Чемпион мира по боксу в легком весе Майки Гарсия поделился мнением о предстоящем поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

По мнению Гарсии, действующий чемпион организации является фаворитом боя.

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«Честно говоря, я не видел всех поединков с участием Хабиба, но, судя по тому, что мне удалось посмотреть, он победит Макгрегора. Он одержит убедительную победу. Пойду ли я на турнир UFC 229? Возможно. Мой племянник хочет посетить этот турнир», — передает его слова FightHype.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что известный боец UFC оценил шансы Нурмагомедова против Макгрегора.