Клопп обвинил Эрдогана в использовании фото с немецким игроком в своих целях

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о скандальном уходе полузащитника «Арсенала» Месута Озила из сборной Германии, передает «Советский спорт».

Озил ушел из национальной команды после чемпионата мира — 2018, обвинив болельщиков и Немецкий футбольный союз (DFB) в расизме по отношению к нему из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Реклама

«Это классический пример дезинформации и полнейшей бессмыслицы. Фото Озила с Эрдоганом было использовано – сначала самим Эрдоганом в своих целях, затем многими другими людьми. В политике всегда обращают внимание на небольшие детали, чтобы заслонить более важные вещи. Я не сомневаюсь в лояльности немецких игроком турецкого происхождения к Германии», — приводит слова немецкого специалиста The Telegraph.

29-летний Озил выступал за сборную Германии с 2009 года.

Ранее сообщалось, что игроки «Малатьяспора» вышли на поле в футболках в поддержку Озила.