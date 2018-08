В Англии смертельно больной фанат получил письмо от тренера любимой команды

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поддержал болельщика команды со смертельной болезнью, сообщает «Советский спорт».

У многолетнего фаната «шпор» по имени Пол на прошлой неделе диагностировали опухоль головного мозга. Наставник «Тоттенхэма» узнал о беде болельщика. Он отправил ему трогательные письмо со словами поддержки.

Реклама

46-летний аргентинец возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.

Фотографии письма опубликованы в твиттер-аккаунте @Sporf.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» примет матчи Лиги чемпионов на «Уэмбли».

Mauricio Pochettino has sent a letter to a lifelong @SpursOfficial fan who has recently been diagnosed with cancer.



Absolutely Class.



He's Magic, You Know. pic.twitter.com/THtjfuXQbz