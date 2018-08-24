В Англии смертельно больной фанат получил письмо от тренера любимой команды
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поддержал болельщика команды со смертельной болезнью, сообщает «Советский спорт».
У многолетнего фаната «шпор» по имени Пол на прошлой неделе диагностировали опухоль головного мозга. Наставник «Тоттенхэма» узнал о беде болельщика. Он отправил ему трогательные письмо со словами поддержки.
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46-летний аргентинец возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.
Фотографии письма опубликованы в твиттер-аккаунте @Sporf.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» примет матчи Лиги чемпионов на «Уэмбли».
���� Mauricio Pochettino has sent a letter to a lifelong @SpursOfficial fan who has recently been diagnosed with cancer.— SPORF (@Sporf) 23 августа 2018 г.
�� Absolutely Class.
�� He's Magic, You Know. �� pic.twitter.com/THtjfuXQbz