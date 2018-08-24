В Англии смертельно больной фанат получил письмо от тренера любимой команды

Маурисио Почеттино напророчил своей команде два мяча Reuters

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поддержал болельщика команды со смертельной болезнью, сообщает «Советский спорт».

У многолетнего фаната «шпор» по имени Пол на прошлой неделе диагностировали опухоль головного мозга. Наставник «Тоттенхэма» узнал о беде болельщика. Он отправил ему трогательные письмо со словами поддержки.

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46-летний аргентинец возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.

Фотографии письма опубликованы в твиттер-аккаунте @Sporf.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» примет матчи Лиги чемпионов на «Уэмбли».