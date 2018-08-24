Дзюба попросил называть его Томом Крузом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу в первом матче плей-офф Лиги Европы над «Мольде», передает «Советский спорт».

30-летний форвард с юмором отреагировал на гол одноклубника Антона Заболотного, пошутив с отсылкой к фильму «Миссия невыполнима», в котором главную роль исполняет американский актер Том Круз.

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«Антон Заболотный забил — для него это очень хорошо, чисто для морального и эмоционального состояния. Гол окрыляет. Зовите меня Том Круз. Заболотный после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима! — приводит слова Дзюба пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» победил норвежскую команду со счетом 3:1, а Дзюба забил один из мячей своей команды.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский усомнился в возрасте Дзюбы.