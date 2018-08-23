Известный боец UFC оценил шансы Нурмагомедова против Макгрегора

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пол Фелдер поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

Фелдер высказал мнение, что действующий чемпион организации удивит зрителей.

Реклама

«Я думаю, что мы слишком много говорим о том, что Хабиб плох на ногах и у него проблемы с работой в стойке. Он постоянно попадал по Эдсону Барбозе, который точно лучше его в стойке. Все опасаются его борьбы, но именно это даст ему возможность нанести тяжелый удар. Так что есть вероятность того, что Хабиб попадет очень точно по Конору. Зрители будут удивлены», — приводит слова спортсмена Sportsjoe.

Бой Нурмегомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что UFC опубликовал официальный постер к бою Макгрегора и Нурмагомедова.