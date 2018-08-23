Тренер «Барселоны» Вальверде: видеоповторы могут прервать темп игры

Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает «Советский спорт».

«Есть ощущение, что VAR и технологии должны прийти нам на помощь, особенно по части правильной трактовки эпизодов в штрафной площади. Однако мы пока не знаем, какие последствия это вызовет. Я бы не хотел, чтобы из-за системы VAR прерывался темп игры. Прелесть футбола — в его высоком темпе и минимуме остановок в ходе матчей. Безусловно, арбитрам нужна помощь, но это не должно решительным образом повлиять на скорость игры.

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Знаю, что все внимание уделено штрафной площади, но в финале ЧМ-2018 сборная Франции заработала штрафной, которого не было, и этот момент стал одним из решающих в матче. Так что же важнее? Я не знаю, потому что так же жду, чтобы увидеть, к чему это все приведет», – приводит слова Вальверде официальный сайт «Барселоны».

Ранее президент испанской Примеры Хавьер Тебас опроверг информацию о вероятном проведении матча «Реал» — «Барселона» на территории Соединенных Штатов Америки.