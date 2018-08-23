Тренер «Мольде»: Дзюба явно отмечал день рождения не виски с водкой

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Наставник норвежского «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями относительно первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита», сообщает Sport24.

«Последний гол выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне. И показываем немного другой футбол. Довольно сложно защищаться против таких игроков, как Дзюба. Надо лучше играть в штрафной. В последние 20-25 минут мы не защищались должным образом.

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Очень крутая атмосфера на стадионе, когда «Зенит» забивал. Мы впечатлены. Моим ребятам было сегодня в радость играть на такой большой арене при таком большом количестве зрителей.

Кажется, что Дзюба вчера пил только воду и энергетики. Но не виски с водкой. Против Дзюбы вообще сложно защищаться, какой бы стиль вы ни выбрали. Сначала мы контролировали ситуацию. Но потом сказалось то, что мы играли на натуральном газоне», — заявил Сульшер.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что победа над норвежским клубом «Мольде» в матче Лиги Европы стала лучшим подарком на день рождения.