«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»

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В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» дома переиграл норвежский «Мольде» (3:1), сообщает «Советский спорт».

Первыми счет открыли гости в самом конце первого тайма — точный удар нанес Эйрик Хестад. Однако «Зенит» рук не опустил и сравнял счет на 71-й минуте усилиями форварда Артема Дзюбы. Еще через девять минут точный удар нападающего Антона Заболотного вывел вперед российский клуб, а точку в матче поставил защитник Миха Мевля.

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Ответный матч «Мольде» и «Зенит» проведут в Норвегии на стадионе «Акер». Встреча пройдет 30 августа.

Ранее «Зенит» вышел на матч с «Мольде» в футболках в поддержку Нобоа.