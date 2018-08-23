«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» дома переиграл норвежский «Мольде» (3:1), сообщает «Советский спорт».
Первыми счет открыли гости в самом конце первого тайма — точный удар нанес Эйрик Хестад. Однако «Зенит» рук не опустил и сравнял счет на 71-й минуте усилиями форварда Артема Дзюбы. Еще через девять минут точный удар нападающего Антона Заболотного вывел вперед российский клуб, а точку в матче поставил защитник Миха Мевля.
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Ответный матч «Мольде» и «Зенит» проведут в Норвегии на стадионе «Акер». Встреча пройдет 30 августа.
Ранее «Зенит» вышел на матч с «Мольде» в футболках в поддержку Нобоа.