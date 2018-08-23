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Английский клуб «Брентфорд» заключил партнерское соглашение с похоронным агентством G Saville & Son Funeral Director, сообщает «Советский спорт» .

«Мы гордимся партнерским соглашением с «Брентфордом». Наша компания сосредоточена на предоставлении нашим клиентам индивидуального обслуживания.

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Мы, как и «Брентфорд», считаем, что к болельщикам нужно относится, как к членам семьи. Мы готовы предложить болельщикам «Брентфорда» заказные гробы, в клубных цветах и эмблемой команды», — заявили в похоронной компании.

«Брентфорд» занимает четвертое место в Чемпионшипе, имея в активе восемь очков после четырех игр.

Ранее собщалось, что фанаты «МЮ» готовят акцию против руководства клуба с помощью самолета.