Отменен один из самых ожидаемых боев года в UFC

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Бой российского бойца Забита Магомедшарипова с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228 отменен из-за травмы последнего, пишет ТАСС.

«Родригес травмирован. Забиту ищут соперника», — заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

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Изначально в UFC пытались организовать бой Магомедшарипова и Родригеса весной. В мае мексиканец был уволен из организации за отказ от поединков с американцем Рикардо Ламасом и Магомедшариповым. Позднее UFC передумал увольнять мексиканца и принял решение возобновить с ним контракт. В июне был назначен бой в наилегчайшем весе между россиянином и мексиканцем, запланированный на 8 сентября.

Ранее UFC опубликовал официальный постер к бою Макгрегора и Нурмагомедова.