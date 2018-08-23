В Ярославле уничтожили мемориал погибшему массажисту «Локомотива»

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В Ярославле снесли мемориал погибшему массажисту хоккейного клуба «Локомотив», так как он мешал местным жителям, сообщает Sport24.

«Такая огромина была, что страшно было смотреть. Если нужен мемориал, то надо повесить доску на подъезд. И собаки туда ходили, и кошки. Некрасиво было, все равно», — заявила одна из жительниц, выступившая за снос мемориала.

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Мемориал установили в соседнем дворе, предварительно сняв с него табличку.

Самолет с хоккеистами и тренерами клуба «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года при вылете из Ярославля. Як-42 осуществил взлёт из-за пределов ВПП, через несколько секунд врезался в радиомаяк и упал на берегу реки Туношонки.

Ранее в Канаде в страшной автокатастрофе погибли хоккеисты юниорской команды «Бронкос», направлявшиеся на матч плей-офф лиги Саскачевана.