РФС запретила «Анжи» регистрировать новых футболистов
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила махачкалинскому «Анжи» регистрировать новых футболистов, пишет Sport24.
Это решение обусловлено необходимостью обеспечительной меры по делу о взыскании с клуба задолженности перед бывшим игроком второй команды «Анжи» Багаутдином Рикматуллаевым.
Команду из Дагестана обязали выплатить Рикматуллаеву зарплату за апрель-май 2018 года и возместить расходы, связанные с лечением травмы и восстановлением.
Рикматуллаев перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки колена в одной из итальянских клиник в августе 2017 года.
Ранее сообщалось, что палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила запрет на регистрацию новых игроков казанского «Рубина».