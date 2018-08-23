РФС запретила «Анжи» регистрировать новых футболистов

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила махачкалинскому «Анжи» регистрировать новых футболистов, пишет Sport24.

Это решение обусловлено необходимостью обеспечительной меры по делу о взыскании с клуба задолженности перед бывшим игроком второй команды «Анжи» Багаутдином Рикматуллаевым.

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Команду из Дагестана обязали выплатить Рикматуллаеву зарплату за апрель-май 2018 года и возместить расходы, связанные с лечением травмы и восстановлением.

Рикматуллаев перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки колена в одной из итальянских клиник в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила запрет на регистрацию новых игроков казанского «Рубина».