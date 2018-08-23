Президент Федерации керлинга поддержал ужесточение мер борьбы с допингом

<img src="">

Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал решение Министерства спорта России о разработке ужесточенных мер борьбы с допингом, сообщает «Московский комсомолец».

«Я полностью поддерживаю инициативу Минспорта об ужесточении мер за несоблюдение антидопинговых правил. В России уже действует закон об уголовной ответственности за употребление и склонение к употреблению допинга. Но этого недостаточно: необходим комплекс мер для борьбы с этим явлением в России. Считаю, что лишение спортсмена всех званий и наград, а также финансовых поощрений со стороны государства, полученных нечестным путем, — это одна из тех мер, которые должны быть закреплены на законодательном уровне.

Реклама

Когда мы активно пропагандируем ужесточение мер за применение запрещенных средств спортсменом, мы направляем наши действия не только на тех, кто выступает, но и на окружение. И в этой связи особенно строгие меры необходимы там, где вред здоровью наносится юному или несовершеннолетнему спортсмену», — заявил Свищев.

Ранее стало известно, что российские пловцы поддерживают ужесточение наказаний за допинг.