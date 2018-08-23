Отстраненная лыжница Иванова: если дисквалификацию оставят — завершу карьеру

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Призер чемпионата мира по лыжным гонкам 2013 года Юлия Иванова завершит спортивную карьеру, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) не снимет с нее временное отстранение, пишет ТАСС.

«Все лето провела в тренировках, но уже задумываюсь об окончании карьеры и переходе в тренеры. Для себя решила, что если до нового года отстранение не снимут, буду заканчивать. В декабре будет два года как я нахожусь в отстранении, поэтому если дело и дальше будет тянуться, то мне просто придется искать новую работу», — заявила россиянка.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставило в силе временное отстранение 11-ти российских спортсменов, в том числе лыжниц Юлии Чекалевой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко.