«Реал» и «Барселона» не сыграют в США

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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас опроверг информацию о вероятном проведении матча «Реал» — «Барселона» на территории США, пишет «Советский спорт».

«Нет, с точки зрения логистики проведение «эль класико» в Нью-Йорке и США невозможно. Но сама идея проведения матчей хороша. Перед нами цифры. За четыре года мы утроили стоимость ТВ-прав в мире.

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Стратегия развития Примеры зависит от страны и региона. То, что мы делаем в США, полностью отличается от того, что мы делаем в Германии, Польше или России. Наша стратегия уникальна, только НБА принимает аналогичные меры.

Факт в том, что сейчас активно развиваются лишь два клуба – «Барселона» и «Реал». Медленно растет «Атлетико». Нам нужно сделать так, чтобы иностранные инвесторы заинтересовались «Валенсией», «Вильярреалом» или… «Уэской». Почему бы и нет?» — цитирует Тебаса Goal.

Ранее капитаны всех 20-ти клубов чемпионата Испании по футболу подписали заявление против планов Ла Лиги проводить некоторые матчи на стадионах Соединенных Штатов Америки.