UFC опубликовал официальный постер к бою Макгрегора и Нурмагомедова

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обнародовал официальный постер к предстоящему турниру по смешанным боевым единоборствам UFC 229, который пройдет шестого октября в Лас-Вегасе (США), сообщает «Советский спорт».

Главным событием грядущего мероприятия станет титульный бой за чемпионский пояс UFC в легком весе между действующим чемпионом организации в этой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором, также ранее владевшим титулом в этом весе.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о личности ирландского бойца и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, назвав его своим Али и Тайсоном».