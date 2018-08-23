UFC опубликовал официальный постер к бою Макгрегора и Нурмагомедова
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обнародовал официальный постер к предстоящему турниру по смешанным боевым единоборствам UFC 229, который пройдет шестого октября в Лас-Вегасе (США), сообщает «Советский спорт».
Главным событием грядущего мероприятия станет титульный бой за чемпионский пояс UFC в легком весе между действующим чемпионом организации в этой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором, также ранее владевшим титулом в этом весе.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о личности ирландского бойца и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, назвав его своим Али и Тайсоном».