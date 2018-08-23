Сбежавшую из России велосипедистку окончательно отстранили от Азиатский игр

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Олимпийский совет Азии (ОСА) решил отстранить трехкратного призера Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольгу Забелинскую от выступления за команду Узбекистана на Азиатских играх-2018, сообщает «Советский спорт».

«За день до соревнований ни Забелинская, ни Олимпийский комитет Узбекистана не представили никаких официальных писем от Олимпийского комитета России и Федерации велосипедного спорта России, чтобы подтвердить, что спортсмен свободен представлять Федерацию велосипедного спорта Узбекистана.

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Поэтому ОСА считает, что она не имеет права представлять Узбекистан на Азиатских играх-2018 в Джакарте и Палембанге», — цитирует представителя ОСА АP.

Ранее сообщалось, что названы причины недопуска сменившей гражданство велосипедистки до Азиатских игр.