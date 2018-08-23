Серена Уильямс объяснила крупнейшее поражение в карьере мыслями о смерти сестры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/861/11869861/RTX6BAQ8-pic905-895x505-15291.jpg">

Американская теннисистка Серена Уильямс объяснила самое крупное поражение в своей карьере, которое потерпела на турнире в Сан-Хосе, передает «Советский спорт».

По информации The New York Times, за десять минут до начала матча первого круга против Йоханны Конты сестры Уильямс узнали, что на свободу вышел убийца их сводной сестры Роберт Максфилд.

Реклама

«Я не могла перестать об этом думать. Было тяжело, потому что я постоянно думала о ее детях, о том, что они для меня значат и как сильно я их люблю.

Что бы ни случилось, моя сестра уже не вернется за хорошее поведение. Нечестно, что у нее не будет возможности меня обнять», — поделилась спортсменка.

Матч завершился крупным поражением Уильямс с результатом 1:6, 0:6.

Ранее теннисист Карловский вышел во второй раунд квалификации US Open.