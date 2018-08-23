Экс-игрок НБА будет получать в «Зените» $1,2 млн в год

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Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Брэндон Дженнингс будет получать около $1,2 млн в год, сообщает Sport24.

Таким образом, контракт с бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не входит в тройку самых крупных соглашений баскетболистов Единой лиги ВТБ.

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По информации Eurohoops, защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед зарабатывает $4 млн за сезон, а защитники ЦСКА Нандо де Коло и Серхио Родригес $2,78 млн и $2,55 млн соответственно.

28-летний Дженнингс был выбран под десятым номером на драфте НБА в 2009 году. По итогам сезона-2009/10 он вошел в символическую сборную новичков лиги.

Ранее экс-баскетболист НБА стал игроком «Зенита».