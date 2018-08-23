Экс-наставник ЦСКА: через три-четыре матча мы увидим другой «Локомотив»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/115/11877115/RIAN_5475433.HR-pic905-895x505-57750.jpg">

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что через несколько недель московский «Локомотив» наберет привычную форму и выйдет на лидирующие позиции, передает газета «Известия».

«Думаю, «Локомотив» действительно очень хорошо укомплектован. Их проблемы, скорее всего, связаны с дисбалансом подготовки к чемпионату. Девять игроков «железнодорожников» находились в своих сборных на чемпионате мира. Практически все они играют в основном составе клуба, но так и не сумели провести полноценные сборы с командой перед стартом РПЛ.

Реклама

Думаю, через три-четыре матча мы увидим совершенно другой «Локомотив». Клуб приобрел несколько футболистов, которые готовы к игре в основном составе, но им еще нужно сыграться с партнерами и привыкнуть к тактическим схемам. Это всё очень непросто, и в этом деле необходимо время. Но это — на 100% команда с чемпионскими амбициями», — сказал Газзаев.

Сейчас «Локомотив» находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может усилиться хавбеком «Нанта».