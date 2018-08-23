Экс-наставник ЦСКА назвал фаворитов РПЛ-2018/19

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Экс-наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев назвал фаворитов Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/18, передает газета «Известия».

«В прошлом году «Зенит» на старте сезона тоже практически не терял очков и их начали называть будущими чемпионами. А в итоге они заняли лишь пятое место. Поэтому говорить о фаворитах рано. Считаю, до самого конца сезона за первое место будет идти борьба между «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром».

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Надеюсь, и ЦСКА, который в последних играх начал показывать свои амбиции, включится в эту гонку. Эти пять команд и сразятся за медали», — сказал Газзаев.

Специалист работал в московском ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год.

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